Самолёт, на котором летел Сала, не имел лицензии для коммерческих перевозок

Частный самолёт, на котором летел нападающий Эмилиано Сала в Уэльс, не имел лицензии для коммерческих перевозок, сообщает ESPN. Такая информация находится в отчёте комиссии, которая расследует крушение самолёта.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.

Самолет был зарегистрирован в США и не мог использоваться для перелётов над Ла-Маншем без разрешения. Фирма, которая владела самолётом, не делала попыток получить необходимую лицензию.