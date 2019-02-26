«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату за отказ уйти с поля

«Челси» завершил расследование инцидента, который случился между главным тренером Маурицио Сарри и вратарём Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка лиги с «Манчестер Сити».

В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма финала Кубка лиги с «Манчестер Сити», он отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. В результате «Манчестер Сити» победил по пенальти.

Как сообщает пресс-служба клуба, было принято решение оштрафовать голкипера на недельную зарплату. Средства будут отправлены в благотворительный фонд Chelsea Foundation.