Никополидис: переход в «Олимпиакос» поможет Лодыгину перезапустить карьеру

Бывший голкипер сборной Греции Антонис Никополидис прокомментировал переход вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина в греческий «Олимпиакос».

«Верю, что переход Лодыгина в «Олимпиакос» поможет ему перезапустить карьеру. Он перешёл в большую команду, и это отличный шанс проявить себя. Не знаю, как может сложиться его дальнейшее будущее в греческом чемпионате и выкупит ли его «Олимпиакос», но у него достаточно времени, чтобы показать свой уровень», — приводят слова Никополидиса «Известия».

28-летний Лодыгин начинал карьеру в Греции и является воспитанником клуба «Ксанти». За «Ксанти» он выступал с 2009 по 2013 год, а затем перешёл в «Зенит». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В составе «Зенита» голкипер принял участие в 164 матчах и пропустил 157 голов. С клубом из Санкт-Петербурга он становился чемпионом России, обладателем Кубка России, а также двукратным обладателем Суперкубка России.