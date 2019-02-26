«Чемпионат» провёл очередную игру в рамках Championat Quiz Time. Фоторепортаж

«Чемпионат» совместно с Quiz Time провёл викторину для читателей в московском Hard Rock Café. Участники прошли все шесть туров и проверяли не только свои знания в спорте, но и реакцию в ответах на вопросы. Спустя несколько игр вернулась на первое место сборная «Чемпионата», второе место у дебютантов из «4-2-4», с бронзой в призёрах Old.G.



Если вы любите футбол и спорт в целом, то уже сейчас можете заявиться на новую игру от «Чемпионата». Ближайшая встреча спортивных умов пройдёт 12 марта (начало — в 20:00 мск) в полюбившимся Hard Rock Café (ул. Арбат 44, стр.1). Регистрация открыта на специальной странице.



Фото: fil_davidyuk_ и stepa_fake.