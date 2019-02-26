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Геркус: неимоверно интересно поработать в заокеанских спортивных лигах

Геркус: неимоверно интересно поработать в заокеанских спортивных лигах
Футбол / РПЛ

Член совета директоров «Локомотива», бывший генеральный директор клуба Илья Геркус, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, что ему было бы интересно поработать в заокеанской спортивной лиге.

«Если рассуждать исключительно гипотетически, то мне бы было неимоверно интересно поработать в заокеанских лигах. Если вы заметили, время от времени я пишу про топовые проекты в НХЛ, НБА и НФЛ.

Меня действительно впечатляет размах профессионального спортивного рынка за океаном. Но на данный момент я сосредоточен на российской действительности – нам всем вместе здесь еще есть куда стремиться», — написал Геркус в «инстаграме».

Геркус пришёл в «Локомотив» летом 2016 года. За время его работы «железнодорожники» завоевали два трофея — Кубок России в сезоне-2016/17 и титул чемпионов страны в кампании-2017/18.

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