Зинченко: всегда чувствовал доверие от Гвардиолы, хочется играть чаще

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями от финального матча Кубка английской лиги с «Челси», в котором его команда победила в серии пенальти.



«Мы всё ещё боремся за три кубка, у нас через два дня очень важная игра, поэтому эмоции оставили в раздевалке. Всегда чувствовал доверие от Гвардиолы, иначе я бы в этой команде не был. Хочется играть чаще, неважно сейчас или раньше. Играть в такой команде — одно удовольствие.



Если ты являешься частью этой команды, ты должен быть готов выйти хоть на минуту, хоть на 120 минут, неважно. Мы чувствуем себя, как одна семья и стали более увереннее. Я все еще молод и учусь, но с каждым днем приходит все больше и больше уверенности. Начинаю привыкать к новой позиции, и где-то стал увереннее действовать, потому что игры — это опыт», — цитирует Зинченко телеканал «Футбол 1».

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