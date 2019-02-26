Кепа: понял, что совершил большую ошибку, хочу извиниться перед тренером

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага выступил с заявлением по поводу инцидента в концовке финального матча Кубка английской лиги «Челси» — «Манчестер Сити». В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, он отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. В результате «Манчестер Сити» победил по пенальти.



«Я был очень счастлив сыграть вчера в своём первом кубковом финале за «Челси», и я очень горжусь игрой команды. Я много думал о вчерашних событиях. Хотя имело место недоразумение, я поразмыслил и понял, что совершил большую ошибку в том, как повёл себя в той ситуации. Сегодня я хотел бы извиниться перед тренером, Вилли, партнёрами по команде и клубом. Я сделал это, и теперь я хотел бы извиниться перед фанатами. Я извлеку урок из этого эпизода и приму любое наказание или дисциплинарное решение, которые клуб сочтёт уместными», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.

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