Сарри: мы поговорили с Кепой об инциденте, для меня этот вопрос теперь закрыт

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался по поводу инцидента в концовке финального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» с вратарём Кепой Аррисабалаги. В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, голкипер отказался уступить своё место другому вратарю «Челси» Вилли Кабальеро. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. В результате «Манчестер Сити» победил по пенальти.



«Мы поговорили с Кепой об этом инциденте. Мы хорошо побеседовали. Вчера имело место недоразумение, но он понимает, что совершил большую ошибку, когда отреагировал подобным образом. Он извинился передо мной, перед партнёрами по команде и клубом. Вопрос дисциплинарных решений зависит от клуба, но для меня этот вопрос теперь закрыт. Работа команды в целом была положительной, и обидно, что этот инцидент омрачил наши усилия в очень напряжённом кубковом финале. Все сейчас сосредоточены на следующей игре, и мы все должны оставить это в прошлом», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Кепа: понял, что совершил большую ошибку, хочу извиниться перед тренером