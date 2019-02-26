Гризманн: Френки де Йонг — самый непростой соперник в моей карьере

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн назвал полузащитника «Аякса» Френки де Йонга самым сложным соперником в своей карьере.



«Самый непростой соперник в моей карьере? Я бы назвал Френки де Йонга. Потому что я пытался оказывать на него давление, но у меня ничего не получалось», — цитирует Гризманна Goal.com со ссылкой на Oh My Goal.



Гризманн и де Йонг встречались на поле дважды на групповой стадии Лиги наций, где играли за сборные Франции и Нидерландов соответственно.



Напомним, де Йонг летом присоединится к «Барселоне», которая выкупила его трансфер у «Аякса» за более чем € 70 млн. Договорённость между клубами была достигнута в зимнее трансферное окно. На игрока также претендовал «Пари Сен-Жермен».

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