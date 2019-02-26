Защита Кокорина составила 300 листов ходатайства по делу

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступил против решения суда продлить футболисту арест в ходе рассмотрения апелляций по делу, которая проходит сегодня, 26 февраля.



«Считаю предыдущее решение суда незаконным и необоснованным. В материалах дела, кроме показаний потерпевших, никаких доводов не содержится. Мы составили 300 листов ходатайства. Более подробно свою позицию изложу во время прений», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий с 11 октября пребывают в СИЗО «Бутырка» в связи с участием в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В инцидентах пострадали три человека.

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