Суд отказал в ходатайстве на исследование состояния здоровья Кокорина

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявлял в суде о ходатайстве на исследование документов о состоянии здоровья и сведения о нахождении денежных средств на банковских счетах, однако суд данное ходатайство отклонил.

«Просим суд обратить внимание и исследовать документы о состоянии здоровья и сведения о нахождении денежных средств на банковских счетах для обеспечения изменения наказания на залог. Средства есть как на Александра, так и на Кирилла», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Судья отказал в обоих ходатайствах, так как это повторное прошение. Оснований для повторного прочтения доказательств у апелляционной инстанции не имелось.

Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с 11 октября пребывают в СИЗО «Бутырка» в связи с участием в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В инцидентах пострадали три человека.