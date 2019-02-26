Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Суд отказал в ходатайстве на исследование состояния здоровья Кокорина

Суд отказал в ходатайстве на исследование состояния здоровья Кокорина
Футбол / РПЛ

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявлял в суде о ходатайстве на исследование документов о состоянии здоровья и сведения о нахождении денежных средств на банковских счетах, однако суд данное ходатайство отклонил.

«Просим суд обратить внимание и исследовать документы о состоянии здоровья и сведения о нахождении денежных средств на банковских счетах для обеспечения изменения наказания на залог. Средства есть как на Александра, так и на Кирилла», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Судья отказал в обоих ходатайствах, так как это повторное прошение. Оснований для повторного прочтения доказательств у апелляционной инстанции не имелось.

Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с 11 октября пребывают в СИЗО «Бутырка» в связи с участием в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В инцидентах пострадали три человека.

Защита Кокорина составила 300 листов ходатайства по делу
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент