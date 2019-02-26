Адвокат Кокорина: средства на залог есть как на Александра, так и на Кирилла

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в ходе сегодняшней апелляции по делу, фигурантом которого является футболист, попросил суд рассмотреть возможность освобождения форварда и его брата Кирилла под залог.



«Просим суд обратить внимание и исследовать документы о состоянии здоровья и сведения о нахождении денежных средств на банковских счетах для обеспечения изменения наказания на залог. Средства есть как на Александра, так и на Кирилла. Эти документы нужны для того, чтобы суд убедился в наших доводах», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий с 11 октября пребывают в СИЗО «Бутырка».