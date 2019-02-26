Адвокат: Кокорин и другие обвиняемые содержатся под стражей без оснований

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, высказался по поводу законности содержания под стражей его подопечного.

«У нас совместная позиция с адвокатом Стукаловой. В первой части прений хочу обратить внимание суда на то, что никто не даёт оценку тех обстоятельств, что указаны в материалах дела. Мой подзащитный и другие обвиняемые содержатся под стражей без каких-либо на то оснований. Те основания, что указаны в оспаривании постановлении, что обвиняемые могут скрыться от следствия, повлиять на ход дела и свидетелей, — этим основаниям никто оценку не даёт. Они указаны в ст.97 ПК как те, что могут быть учтены при избрании любой меры пресечения, а не обязательного содержания под стражей.



Федеральный закон, уважаемый суд, изменился 27 декабря 2018 года. Согласно этому закону, суд должен указывать на конкретные основания при избрании меры пресечения. Эти основания в постановлении не названы, и оценка им не дана. У нас в материале одна тенденция: слова против слов. Обвиняемые говорят одно, потерпевшие другое. Никто не отрицает нанесения побоев, но это 113-я статья. А вот относительно хулиганства им вменён квалифицирующий признак. Где обоснованность подозрений?

Как мы указывали в своей жалобе, 26 декабря 2018 года было объявлено об окончании стадии предварительного расследования. Потерпевшие тогда отказались знакомиться с материалами делами ввиду занятости, но ни один из них не представил документ о своей занятности. В своих показаниях потерпевший Соловчук указывает, что нигде не работает, но при этом содержит на иждивении маленького ребёнка. Свои показания он изменяет постоянно. Ознакомление потерпевших с ознакомлением дела произошло только 22 января. Потом десять дней с ним знакомились. Они исчерпали весь срок стражи, оставив нам только восемь дней.

Дополнительные материалы направлены на дальнейшее незаконное задержание наших подзащитных под стражей. Это допросы экспертов. Мы их видели, нам показали. Эксперты допрашиваются в том случае, когда есть неточности в заключении, а их не имелось. Пак настаивает, что у него была закрытая черепно-мозговая травма. Но никаких травм головы у него не имелось, согласно медицинскому заключению. У него содрана рука и кожа на лопатке. Вот вам и дополнительные материалы", — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.