Адвокат Мамаева: расследование по делу было завершено ещё 26 декабря

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, пребывающего под арестом в СИЗО, выступил в суде в ходе рассмотрения апелляций по делу.



«Объём материалов, который представляется следствием, не изменился, а срок продления ареста увеличивается. Расследование по делу было завершено ещё 26 декабря, но следствие неэффективно принимало решения по ознакомлению с материалами дела. Следствие не принимало никаких мер, чтобы закончить это дело быстрее.



На факты волокиты уже обращалось внимание по ходу этого дела, в том числе при назначении экспертных исследований. Следствие пошло по пути тяжкого состава преступления. Суд согласился с голословной позицией следствия и не придал никакого веского значения ни одному из доводов, представленных защитниками обвиняемых. Доводы носят обобщающий характер и не соотнесены с теми, что содержатся в материалах дела. Также не было представлено ни одного доказательства, что обвиняемый может повлиять на следствие.



С учётом добросовестного процессуального поведения Мамаева мой подзащитный намерен и дальше добиваться справедливого решения. Прошу принять решение об отмене состоявшегося постановления и избрать альтернативную меру пресечения. У Мамаева на иждивении двое детей, неработающая супруга. При данной ситуации необходимо принять другое решение и удовлетворить ходатайство защиты», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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