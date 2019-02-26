Джанаев близок к переходу в польский клуб «Медзь»

Бывший голкипер казанского «Рубина» Сослан Джанаев может продолжить карьеру в чемпионате Польши.



Как сообщает Janekx89‏ в «Твиттере», 31-летний футболист близок к переходу в «Медзь» из города Легница. Ожидается, что сегодня, 26 февраля, Джанаев пройдёт медицинское обследование перед переходом в польский клуб, после чего подпишет контракт.



Последним клубом Джанаева был «Рубин». 8 февраля «Рубин» расторг с ним контракт. Соглашение голкипера с казанским клубом истекало летом 2020 года. За свою карьеру он также успел поиграть за КАМАЗ, «Спартак», «Ахмат», «Аланию» и «Ростов».



«Медзь» после 23 туров занимает 13-е место в турнирной таблице польской Экстраклассы, имея в активе 24 очка. Ниже в таблице располагаются только «Гурник», «Висла Плоцк» и «Заглембе».



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