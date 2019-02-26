Решение Тверского суда по делу Кокорина и Мамаева оставлено без изменений

Сегодня, 26 февраля, суд постановил оставить решение Тверского суда Москвы по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева без изменений, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Ранее Тверской суд Москвы принял решение продлить арест футболистов ещё на два месяца — до 8 апреля.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября прошлого года из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекал 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста.