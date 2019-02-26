Адвокат друга Кокорина и Мамаева: Пак сам спровоцировал мальчишек на мордобой

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, друга нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, выступила в ходе рассмотрения апелляций по делу.



«Мои коллеги замечательно говорили о нарушении закона. У нас так получается, что это всё превратилось в чудовищный спектакль. Приходишь к суду, а там журналисты говорят о том, что дело резонансное. А почему? Потому что потерпевший чиновник? Будь на его месте Иванов или Петров, никто бы даже не подумал. А у нас резонанс. Молодые, публичные ребята, известные. Но в момент избрания меры пресечения никто не подумал, что можно не изменить.



Квалификация по части второй была придумана только для того, что избрать заключение под стражу. В результате не подтверждается ничего. В материалах дела, которые вам представляются, потерпевшие не заявляют о причастности Протасовицкого к побоям. Пак это заявил на очной ставке. Пусть он и не хотел признавать правду, но он сказал, что мой подзащитный в драке не участвовал. То же самое сказал и Соловчук. Это ли не основание? Это те самые поводы для изменения обвинения и правовых статусов лица. Но никто об этом не думает – ни следствие, ни суд. Так же нельзя.



Если говорить о показаниях всех остальных, то провели анализ показаний 60 свидетелей. Мы уже сейчас выяснением, что ничего нет. А следствие нам заявляет, что оно ещё с одним каким-то протоколом не ознакомилось. Все допросы экспертов – потакания капризам Пака. Он сам оскорбил этих мальчишек и спровоцировал на мордобой. Да, можно было побыть под стражей 15-30 суток, но не четыре месяца», — передаёт слова Прилипко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Апелляции Кокорина и Мамаева отклонены. Футболисты остаются в тюрьме Суд не внял доводам адвокатов.