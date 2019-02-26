Аспиликуэта: игроки «Челси» расстроены, мы не демонстрировали свой уровень

Испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мнением о финальной игре Кубка лиги, в котором синие уступили в серии пенальти «Манчестер Сити».



«Во-первых, мы действительно постарались, все были вовлечены в игру, мы много двигались и много боролись. Мы не очень много владели мячом, но создавали хорошие моменты. Знаем, что нам пришлось сражаться с очень сильным соперником, но мы расстроены результатом. У нас потрясающие болельщики, они поддерживают нас даже в трудные моменты. Мы заслужили выход в финал, играли до самого конца, но не смогли выиграть трофей по пенальти.



Сейчас необходимо восстановиться. Это сложно, потому что на «Уэмбли» мы выложились в очень непростом поединке. Мы — «Челси», мы привыкли бороться и сражаться за трофеи, но в то же время мы расстроены, поскольку не демонстрировали свой уровень и из-за отсутствия стабильности оказались в той части таблицы, где находимся сейчас. Нам необходимо сконцентрироваться, хорошо сыграть в Лиге Европы и пробиться в зону Лиги чемпионов. Мы готовы бороться», — цитирует защитника пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в серии пенальти и завоевал Кубок лиги