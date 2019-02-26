Гендиректор «Ахмата»: «Арсенал» и ЦСКА могут сыграть в Грозном, мы это обсуждали

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил о готовности грозненского клуба предоставить поле для проведения матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» – ЦСКА, запланированного на 2 марта. В этот же день «Ахмат» сыграет на выезде с «Рубином».



«У «Ахмата» дружественные отношения не только с «Арсеналом». Мы всегда готовы предоставить поле, помочь им. Мы общались с Тулой и раньше, они спрашивали, готовы ли мы помочь – мы ответили согласием. Возможно, «Арсенал» и ЦСКА сыграют в Грозном, конкретно этот матч мы обсуждали, поэтому, если будет такая необходимость, мы пойдём навстречу», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее РПЛ запретила «Арсеналу» проводить матчи чемпионата на домашнем стадионе из-за неудовлетворительного состояния поля.

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