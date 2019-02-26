Адвокат Кокорина: вы сами видели процесс, налицо обвинительный уклон суда

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, высказался по поводу вердикта оставить решение Тверского суда Москвы по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева без изменений. Ранее Тверской суд Москвы принял решение продлить арест футболистов ещё на два месяца — до 8 апреля.

«Вы сами видели процесс, который происходил. Ни один из наших доводов не был опровергнут, как прокурор, так и следователь высказывались в пределах ранее заявленного ходатайства, которое мы полностью опровергли. У суда не было оснований оставлять в силе постановление Тверского суда, доводы этого постановления были опровергнуты в полном объёме. Налицо обвинительный уклон суда, который вопреки принципу равноправия сторон принял версию, которую сторона обвинения не обосновала и не доказала. Так коротко можно охарактеризовать процесс», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.