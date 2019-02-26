Адвокат К. Кокорина: если российский суд нас не услышит, мы пойдём в ЕСПЧ

Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, высказался по поводу вердикта оставить решение Тверского суда Москвы по делу его подопечного, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева без изменений. Ранее Тверской суд Москвы принял решение продлить арест футболистов ещё на два месяца — до 8 апреля.



«Мне передаётся настрой Кирилла. Дело в том, что у нас тут будто день сурка происходит несмотря на то, что защита в среднем по часу всегда излагает свои доводы, которые основаны на реальных вещах. Я даже сегодня немного сочувствовал следователю – мне кажется, он даже немного покраснел от смущения. Мы ссылаемся на конкретные обстоятельства, а гособвинитель формально произносит, что всё законно и верно, а суд всему дал оценку. Чему – всему? Теряешь веру, что твоя работа имеет какое-то значение, мотивации приводить доводы становится меньше. На бумагу каждый раз ложится одно и то же. Конечно, это незаконно. Незаконно и само обвинение – нет здесь никакого хулиганства. Это конфликт, который родился из-за оскорбления потерпевшего Пака. Да, они не должны были себя так вести, но они уже во всем признались. Хулиганства не было, но только оно дает основание для того, чтобы следствию выходить с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. Я не увидел ни одного довода, который подтверждал бы необходимость содержания под стражей Кирилла. Нет доказательств.



По сути, сейчас они отбывают реальный срок без какого-либо постановления. У Пака и подзащитных не сошлись графики. У него было утро, он был готов поработать, поэтому раздражённо себя вёл – его всё бесило. А у ребят вечер только заканчивался. Я у него на очных ставках спросил, не копился ли у него внутренний негатив, но этот вопрос сняли. Надо понимать, что здесь у каждого своя дорога – если они в одном заведении, это не значит, что туда пришли на деловой завтрак.

Кирилл становится мудрее. Он оказался в информационном вакууме – без социальных сетей, привычного круга общения и ритма жизни. У него появилась возможность подумать о своём предназначении, кто он и кем является. Кирилл читает много литературы, это тоже ему помогает. Человек взрослеет, наполняется светлыми вещами. Будет ли реальный срок? У меня нет уверенности ни в чем. В любом случае, мы дойдём до высших инстанций. Если российский суд нас не услышит, мы пойдём в ЕСПЧ", — передаёт слова Барика корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.



Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с 11 октября пребывают в СИЗО «Бутырка» в связи с участием в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В инцидентах пострадали три человека.