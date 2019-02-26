Президент «Дженоа»: думаю, что Пёнтек достигнет отметки в 35 голов

Президент «Дженоа» Энрико Прециози считает, что нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек, ранее выступавший за его команду, способен забить за сезон в Серии А 35 мячей.



«Меня не удивляет, что он много забивает. Думаю, что он достигнет отметки в 35 голов. Я ожидаю этого, иначе не продал бы его за такие деньги. Понимаю, что болельщики «Дженоа» недовольны переходом, но мы были вынуждены. Я желаю ему успехов», – цитирует Football Italia Прециози.

Кшиштоф перешёл в «Милан» из «Дженоа» в минувшее зимнее трансферное окно. Форвард заключил с новым клубом соглашение до 30 июня 2023 года. В первых шести матчах он забил пять мячей за россонери. «Милан», набрав 42 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.