Арбитр, назначивший спорный пенальти в ворота «Интера», отстранён от работы

Розарио Абиссо, главный арбитр матча 25-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» – «Интер» (3:3), столкнулся с санкциями в связи с неоднозначной работой в ходе игры «фиалок» с нерадзурри.



Напомним, уже в компенсированное время, на 96-й минуте, при счёте 2:3 Абиссо назначил пенальти в ворота «Интера». Перед тем как принять окончательное решение, судья воспользовался видеоповтором, однако долго не мог определить, попал ли мяч в руку защитника миланской команды. В итоге рефери решил оставить решение в силе, а «Фиорентина» сравняла счёт уже на 101-й минуте матча.



Как сообщает Football Italia, Абиссо был отстранён от работы до 24 марта и пропустит три следующих тура Серии А. Более того, арбитр больше не будет обслуживать матчи «Интера» в нынешнем сезоне.

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