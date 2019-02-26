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Роджерс в ближайшие 24 часа возглавит «Лестер»

Роджерс в ближайшие 24 часа возглавит «Лестер»
Футбол / Англия

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс покинет свой пост и займёт должность главного тренера «Лестер Сити» в ближайшие 24 часа. Как сообщает Daily Mail, возможно, что специалист будет официально представлен новым наставником «лис» уже сегодня до матча с «Брайтоном». «Селтик» официально разрешил Роджерсу вести переговоры с «Лестером».

Ранее в СМИ сообщалось, что за досрочный уход тренера английскому клубу придётся заплатить «Селтику» около £ 6 млн (примерно € 6,9 млн).

Напомним, что 24 февраля «Лестер» объявил об увольнении Клода Пюэля, который возглавлял команду с октября 2017 года.

«Лестер», набрав 32 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Сегодня, 26 февраля, «лисы» на своём поле проведут матч 28-го тура с «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Лестер» намерен предложить Роджерсу пост главного тренера
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