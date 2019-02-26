«Интер» сыграет в дерби в футболках, посвящённых 20-летию сотрудничества с Nike

«Интер» и Nike разработали специальную футболку в честь 20-летия сотрудничества, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Футболка выполнена в дизайнах 10 форм из наиболее памятных сезонов последних 20 лет. Среди памятных кампаний – сезон-1998/99 (первый сезон «Интера» в форме Nike), 2009/10, по итогам которого «Интер» завоевал требл, 2013/14 (последний сезон Хавьера Санетти) и другие.



В этих футболках игроки миланского клуба выйдут на поле в предстоящем дерби с «Миланом» в 28-м туре итальянской Серии А, которое состоится 17 марта на стадионе «Сан-Сиро».

«Интер» после 25 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 47 очками в активе. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».