9 игроков «МЮ» пропустят матч с «Кристал Пэлас», участие Рашфорда под вопросом

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами в преддверии матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».



Как сообщает Goal.com, в списке травмированных игроков числятся сразу девять человек – защитники Фил Джонс, Маттео Дармиан и Антонио Валенсия, полузащитники Андер Эррера, Неманья Матич, Джесси Лингард и Хуан Мата, а также нападающие Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд. Все они не смогут принять участие в матче с «Кристал Пэлас».



Более того, количество недоступных игроков «Манчестер Юнайтед» может увеличиться до 10 – под вопросом остаётся участие в следующей встрече форварда Маркуса Рашфорда.



Матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 27 февраля, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Это был уникальный тайм! В самом плохом смысле Для «Юнайтед» он стал кошмаром.