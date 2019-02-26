Ребров: видимо, Паршивлюку проще собрать пазл с чужих слов, чем поговорить лично

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров прокомментировал заявление защитника «Ростова» Сергея Паршивлюка, ранее также выступавшего в составе красно-белых.



«Намёк Паршивлюка на то, что в его уходе из «Спартака» замешана «Ромашка»? Это пинг-понг. Что-нибудь скажу – и прилетит ответ. Мне Паршивлюку нечего доказывать, а ему, видимо, проще собрать пазл с чьих-то слов, чем поговорить лично. К Сергею я очень хорошо отношусь, желаю ему развития и самореализации. Много внутряков случается, не всегда приятных.



Что касается обвинений, бывают ошибки на поле, после которых не спишь. Но я стараюсь быть и даже считаю себя честным человеком», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

«В России можно всю жизнь горбатиться, а остаться ни с чем» Артём Ребров: о «Спартаке», политике и жизни.