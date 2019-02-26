Жена Новосельцева рассказала о предательстве близкого человека

Баскетболистка Катерина Кейру, которая является женой защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, а в настоящее время ждёт ребенка, опубликовала в социальной сети сообщение. В нём Кейру рассказала о предательстве близкого человека, при этом не указав, о ком идёт речь.

«Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека. Но я уверена, что справедливость восторжествует, когда Катя Гордон вскроет всю правду», — написала баскетболистка в «Инстаграме».

Кейру вышла замуж за Новосельцева в 2015 году. Защитник «Ростова» сделал предложение девушке прямо на стадионе после завершения встречи с «Торпедо».