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Жена Новосельцева рассказала о предательстве близкого человека

Фото: РИА Новости
Жена Новосельцева рассказала о предательстве близкого человека
Футбол / РПЛ

Баскетболистка Катерина Кейру, которая является женой защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, а в настоящее время ждёт ребенка, опубликовала в социальной сети сообщение. В нём Кейру рассказала о предательстве близкого человека, при этом не указав, о ком идёт речь.

«Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека. Но я уверена, что справедливость восторжествует, когда Катя Гордон вскроет всю правду», — написала баскетболистка в «Инстаграме».

Кейру вышла замуж за Новосельцева в 2015 году. Защитник «Ростова» сделал предложение девушке прямо на стадионе после завершения встречи с «Торпедо».

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