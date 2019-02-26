Ребров: сейчас в депутаты не пойду, мне интересны реальные дела

Вратарь «Спартака» Артём Ребров поделился мыслями о своём будущем после завершения карьеры.



«Мне не страшна жизнь без денег. Хуже всего — остаться без работы или потерять себя. Боюсь, что со своим интересующимся характером будет сложно сконцентрироваться на одном виде деятельности и потеряю время. Конечно, хочется продолжить жизнь в футболе. Но вот главным тренером мне не быть, потому что я смотрю на ребят, которые этим занялись, и мне их жаль. Работают круглыми сутками, мотаются, не видят детей. Нет, я не настолько люблю футбол, чтобы на такое идти. Тренер вратарей – интересно. Менеджер – тоже хорошо.



В депутаты? Сейчас – нет. Мне интересны реальные дела. Если заниматься политикой, то на каком-то локальном участке, чтобы видеть результат. А слова и обещания – это просто пыль», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

«В России можно всю жизнь горбатиться, а остаться ни с чем» Артём Ребров: о «Спартаке», политике и жизни.