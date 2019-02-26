Открыта регистрация на футбольный турнир Nike среди учащихся московских вузов

16 февраля открылась регистрации команд на турнир Moscow Universities Game Killers среди учащихся московских вузов. Официальными партнёрами события также выступили крупные футбольные организации — Российская Премьер-Лига и ФК «Спартак-Москва».



«Я вижу, как меняется облик спорта – у молодого поколения больше возможностей для развития, чем было у нас. При этом всё больше и больше ребят влюбляются в футбол. Сегодня меня приятно удивило число девушек, принявших участие в футбольной тренировке», — сказал экс-капитан сборной России Роман Широков, приехавший поддержать юных футболистов.



Турнир пройдёт в период со 2 марта по 6 апреля в инновационном спортивном центре Nike Box MSK на зелёном поле с подогревом. Сетка чемпионата рассчитана на участие более чем 200 мужских и женских составов. Квалифицированные судьи и тренеры от футбольной лиги City Football Moscow будут обеспечивать спортивную часть турнира.



Зарегистрировать свою команду на турнир Moscow Universities Game Killers можно по ссылке: gonike.me/tournament2019.