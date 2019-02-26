Nike стал техническим партнёром «Чертаново»

Между футбольной школой «Чертаново» и представителями компании Nike в России 25 февраля было подписано партнёрское соглашение. Бренд по производству спортивной экипировки стал официальным техническим партнёром академии. Срок контракта – четыре года.



«Мы благодарим наших друзей из компании Nike за доверие. Надеемся, что вместе мы сможем покорить новые высоты! Мы рады, что на нас обратила внимание столь серьёзная и авторитетная компания.



Надеемся, что вскоре к Nike присоединятся и другие партнёры, которые понимают социальную значимость вложений в развитие молодых российских футболистов. Своей работой мы стараемся доказать, что «Чертаново» – это замечательная площадка для рекламы. Мы готовы предложить профессионализм и честность – мы не подведём», — заявил директор «Чертаново» Николай Ларин.

«Чертаново» заявило 14-летнего игрока. Сульшер обещает ему место Лингарда Теперь есть ещё один повод следить за ФНЛ.