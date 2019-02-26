«Спартак» начал тренировки в Тарасовке, Ребров и Ещенко отправились в Италию

Сегодня, 26 февраля, утром игроки «Спартака» собрались на базе в Тарасовке и начали подготовку к первому официальному матчу второй части сезона. Через пять дней красно-белые примут на «Открытие Арене» «Краснодар».



Рабочий день во вторник начался для команды с занятия в тренажёрном зале, затем тренерский штаб провёл теорию, после чего игроки вышли тренироваться на поле. Отметим, что в общей группе с ограничениями работал защитник Николай Рассказов, который в последние дни турецкого сбора тренировался индивидуально с физиотерапевтом из-за перегруза мышц бедра.



Кроме того к первой команде присоединились защитники Артём Мамин, Павел Маслов и хавбек Наиль Умяров, выступавшие за «Спартак-2» на Кубке ФНЛ.



Голкипер Артём Ребров, который перенёс в январе операцию на плече, и защитник Андрей Ещенко, восстанавливающийся после операции на колене, отправились в Италию, где пройдут сегодня плановый осмотр, сообщает пресс-служба клуба.

Ребров: Глушаков говорил с тренерами «Спартака» от лица коллектива и рисковал