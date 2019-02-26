Почеттино принёс извинения арбитру за своё поведение после матча с «Бёрнли»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино извинился перед арбитром Майком Дином, на которого он накричал после окончания матча 27-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (1:2).

«Я приму обвинения FA в ненадлежащем поведении. Посмотрев этот момент по телевизору, я считаю, что должен это сделать. В то же время мне нужно извиниться перед Майком Дином. Я не должен был вести себя таким образом, поэтому приношу извинения.

Так как моё поведение было публичным, я хочу публично извиниться. Надеюсь, что подобное не повторится», — приводит слова Почеттино Mirror.

Напомним, что в матче с «Бёрнли» «Тоттенхэм Хотспур» прервал четырёхматчевую серию побед и отставание команды от лидирующего «Ливерпуля» увеличилось до шесть очков.