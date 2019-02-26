Божович: рюмка водки – это даже полезно

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович отметил, что никогда не чувствовал себя в России как в чужой стране.

«В России я никогда не чувствовал себя как в чужой стране. Тут всё для меня как своё. Когда работал в Перми, очень полюбил русскую баню. Но это понятно – там очень холодно. Русская водка? Это есть, бывает. Как отмечать что-то в России и не выпить водки, если тебе предлагают?

Спортсмены – это тоже люди, и им тоже иногда хочется расслабиться. Я не хочу сказать, что это должен быть образ жизни. Но если победа или окончание сезона – что тут такого? Главное – не перебарщивать. А рюмка – это даже полезно», — сказал Божович в интервью на YouTube-канале «DerbyTV».

«Крылья Советов» после 17 туров занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 17 очками в активе и одной игрой в запасе. В первом матче после зимнего перерыва самарской команде предстоит встретиться с «Локомотивом». Игра состоится в Москве 2 марта и начнётся в 16:30 мск.