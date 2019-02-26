Адвокат Аршавиной: на суде присутствовали только представители Андрея и Алисы

Марина Дубровская, адвокат жены бывшего нападающего «Зенита» Андрея Аршавина Алисы, заявила, что супруги не явились на заседание по бракоразводному процессу.



«Сегодня на суде присутствовали только представители Андрея и Алисы Аршавиных. Наша доверительница не пришла, потому что так решили мы, а почему не явился Андрей Аршавин, нам неизвестно. Но его представитель заявил, что, скорее всего, ходить на суды он не будет.



Процесс будет полностью закрыт. Об этом ходатайствовала сторона Андрея, и суд это удовлетворил. Развода между ними не было, и рассматриваться данное дело будет теперь в районном суде Красного села.



Перспективы дела? Могу только сказать, что дело затянется на довольно длительный срок», — сказала Дубровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Адвокат Аршавиной: Алиса даёт объяснения по делу с машиной, дело пока не открыто