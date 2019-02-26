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Адвокат Аршавиной: на суде присутствовали только представители Андрея и Алисы

Адвокат Аршавиной: на суде присутствовали только представители Андрея и Алисы
Футбол / РПЛ

Марина Дубровская, адвокат жены бывшего нападающего «Зенита» Андрея Аршавина Алисы, заявила, что супруги не явились на заседание по бракоразводному процессу.

«Сегодня на суде присутствовали только представители Андрея и Алисы Аршавиных. Наша доверительница не пришла, потому что так решили мы, а почему не явился Андрей Аршавин, нам неизвестно. Но его представитель заявил, что, скорее всего, ходить на суды он не будет.

Процесс будет полностью закрыт. Об этом ходатайствовала сторона Андрея, и суд это удовлетворил. Развода между ними не было, и рассматриваться данное дело будет теперь в районном суде Красного села.

Перспективы дела? Могу только сказать, что дело затянется на довольно длительный срок», — сказала Дубровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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