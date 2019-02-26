Гвардиола: Зинченко показал, что значит быть хорошим парнем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от работы с украинским полузащитником Александром Зинченко.



«Зинченко показал мне важность и ценность того, что значит быть хорошим парнем. В начале сезона он был близок к переходу в другую команду, но я никогда не видел, чтобы он был чем-то недоволен. Думаю, его ждёт продолжительная карьера. Надеюсь, здесь!» — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».



Зинченко выступает в составе «Манчестер Сити» с 2016 года. В нынешнем сезоне 22-летний украинский футболист принял участие в 4 матчах за «горожан» в английской Премьер-лиге и отдал 3 результативные передачи. Также Зинченко выступает за национальную команду Украины с 2015 года.

Зинченко: всегда чувствовал доверие от Гвардиолы, хочется играть чаще