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Асенсио: болельщики должны подтолкнуть «Реал» к победе в матче с «Барселоной»

Асенсио: болельщики должны подтолкнуть «Реал» к победе в матче с «Барселоной»
Футбол / Испания

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной». Напомним, первая встреча команд на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 1:1.

«Мы знаем, что это очень важный момент для нас. Теперь мы должны максимально выложиться во всех турнирах, в которых выступаем. Команда должна быть сплочённой, чтобы иметь уверенность в себе и добиться высоких результатов.

Мы должны быть сильными с самого начала матча. Поддержка наших болельщиков должна подтолкнуть нас к победе. Кубок Испании — единственный трофей, который я не выигрывал с мадридским „Реалом“, поэтому я особенно взволнован», — приводит слова Асенсио Marca.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится завтра, 27 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу»в Мадриде.

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