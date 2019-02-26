Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Солари: «Реал» хочет получить удовольствие от матча с «Барселоной»

Солари: «Реал» хочет получить удовольствие от матча с «Барселоной»
Футбол / Испания

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной», который состоится завтра, 27 февраля.

«Мы полностью сосредоточены на матче с „Барселоной“, хотим как можно лучше подготовиться к нему и получить удовольствие. Нам пришлось многое преодолеть, чтобы попасть в полуфинал. Мы добились хорошего результата в первом матче, поэтому уверены в своих силах.

Бэйл полностью сосредоточен, как и любой другой игрок. Внутри команды царит хорошее настроение. В этом матче все хотят принять участие, он будет транслироваться по всему миру. Мы хотим продолжить борьбу в трёх турнирах», — приводит слова Солари Marca.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 23:00 мск.

Асенсио: болельщики должны подтолкнуть «Реал» к победе в матче с «Барселоной»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент