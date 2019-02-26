Жена Икарди: то, что я делаю в футболе, революционно

Ванда Нара, жена и агент нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, отметила, что в их отношениях с супругом нет кризиса.



«Правда в том, что у Мауро осталось ещё два года по контракту с „Интером“ и мы здесь очень счастливы. Мы смотрим, какие есть пути для движения вперёд, и, безусловно, всё будет решено наилучшим образом для „Интера“ и Мауро.



Я всегда говорила, что быть представителем Мауро легко, потому что он очень важный игрок в Европе. То, что я делаю в футболе, революционно. Конечно, у многих футболистов их агентами являются родственники, но роль жены больше связана с тем, чтобы сидеть дома с детьми и молчать. Вот почему я революционер. Многие мои подруги — жёны футболистов, и они надо мной смеются. Странно, но некоторые из них просят меня представлять их мужей, потому что видели, как я действую и защищаю интересы.



В отношениях с Мауро кризиса нет и не было. Опубликованные истории являются фантазией и не имеют ничего общего с реальностью. Мы действительно счастливы вместе. На самом деле очень трудно быть женщиной в мире мужчин, но в моём окружении есть люди, которые меня уважают. Некоторые хотят выбить меня из колеи, но им далеко до желаемого результата.



Мауро придаёт мне смелости. Он первый, кто поверил в меня. Сейчас я влиятельный человек, предприниматель. Моя любовь к Мауро на всю жизнь. Я всегда зарабатывала сама, я независима. Я люблю Мауро, и мне от него ничего не нужно», — приводит слова Нары Football Italia.