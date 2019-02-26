Левников обслужит матч 18-го утра РПЛ «Спартак» — «Краснодар»

Стали известны арбитры, которые обслужат матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги. На матче «Спартак» — «Краснодар», который состоится 3 марта, будет работать судья Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.



1 марта (пятница)



«Оренбург» — «Анжи»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Артём Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).



2 марта (суббота)



«Урал» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Роман Сафьян (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).



«Арсенал» — ЦСКА: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).



«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Сергей Зуев (Москва).



«Рубин» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Максим Чембулатов (Кострома); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).



3 марта (воскресенье)



«Уфа» — «Динамо»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Иван Сараев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гончар (Сочи).



«Енисей» — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Артур Фёдоров (Петрозаводск); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).



«Спартак» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).