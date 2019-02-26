Черевченко: решение о месте проведения матча с ЦСКА примут завтра

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал, что решение о месте проведения матча 18-го тура чемпионата с ЦСКА будет принято завтра, 27 февраля.

«Комиссия ещё не приняла решения о месте проведения матча с ЦСКА. Решать будут завтра, в Москве», – сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее сообщалось, что руководство Российской Премьер-Лиги запретило «Арсеналу» провести матч с ЦСКА на домашнем стадионе из-за неудовлетворительного состояния поля.

Напомним, что матч «Арсенал» — ЦСКА должен был состояться в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта.

После 17 туров ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (20) — на 11-м месте в таблице.