Матч «Арсенал» — ЦСКА может пройти в Грозном или Тюмени

Как стало известно «Чемпионату», для проведения матча 18-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и ЦСКА рассматриваются два города — Грозный и Тюмень. Решение ожидается завтра, 27 февраля.

Напомним, матч «Арсенал» — ЦСКА должен был состояться в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта. Однако руководство Российской Премьер-Лиги запретило «Арсеналу» проводить матч с ЦСКА на домашнем стадионе из-за неудовлетворительного состояния поля.

Комиссия РПЛ дважды проверяла состояние газона на стадионе, но каждый раз его качество было признано не соответствующим для проведения матча.

После 17 туров ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (20) — на 11-м месте в таблице.