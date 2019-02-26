Хамес: у меня не было проблем с Зиданом, он отличный парень

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат «Реалу», рассказал об отношениях с бывшим главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.



«У меня никогда не было проблем с Зиданом. Он отличный парень. Не могу ни от кого скрыть, что мне всегда нравился мадридский „Реал“. За этой командой я всегда следил и всегда хотел там выступать», — приводит слова Хамеса Mundo Deportivo.



Хамес перешёл из «Монако» в мадридский «Реал» в 2014 году. В 2017-м колумбийский полузащитник перешёл на правах аренды в мюнхенскую «Баварию». В нынешнем сезоне Хамес принял участие в 14 матчах за мюнхенцев, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Зидан покинул пост главного тренера «сливочных» в 2018 году.

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