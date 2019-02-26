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Ответный матч 1/4 финала Кубка России «Рубин» — «Локомотив» обслужит Иванов

Ответный матч 1/4 финала Кубка России «Рубин» — «Локомотив» обслужит Иванов
Футбол / Кубок России

Стали известны арбитры, которые обслужат ответные матчи 1/4 финала Кубка России «Рубин» — «Локомотив», «Арсенал» — «Оренбург» и «Урал» — «Спартак».

6 марта (среда)

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Арсенал» — «Оренбург»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

7 марта (четверг)

«Урал» — «Спартак»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

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