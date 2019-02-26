Карвахаль: матч с «Барселоной» особенный, мы надеемся добыть нужный результат

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Кубка Испании с «Барселоной», который состоится завтра, 27 февраля.

«На данный момент мы находимся в хорошей позиции, так как добились отличного результата в первом матче. Хотим завоевать путёвку в финал.

Этот матч будут смотреть во всем мире, он особенный, и мы надеемся получить благоприятный результат", — приводит слова Карвахаля Marca.

Напомним, первая встреча «Барселоны» с «Реалом» завершилась вничью — 1:1. Ответная игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В нынешнем сезоне в первом круге чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:1.