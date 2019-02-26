«Ювентус» продал голкипера Аудеро в «Сампдорию» за € 20 млн

Вратарь «Ювентуса» Эмиль Аудеро перешёл в «Сампдорию». Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Сумма трансфера составила € 20 млн. Сумма будет выплачена несколькими траншами в течение четырёх лет. Условия личного контракта голкипера с новым клубом не разглашаются.

22-летний Аудеро является воспитанником «Ювентуса», но за основную команду сыграл всего один матч и пропустил один гол. Летом 2018 года «Сампдория» арендовала Аудеро за € 1 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах итальянского национального чемпионата и пропустил 32 мяча.

После 25 туров «Сампдория», набрав 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч генуэзский клуб проведёт 3 марта на выезде со СПАЛом.