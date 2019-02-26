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Роджерс назначен на пост главного тренера «Лестер Сити»

Роджерс назначен на пост главного тренера «Лестер Сити»
Футбол / Англия

Брендан Роджерс назначен на пост главного тренера «Лестер Сити», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Соглашение 46-летнего специалиста с «Лестером» рассчитано до июня 2022 года. Роджерс приступит к работе с «Лестером» перед матчем 29-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом».

«Для меня большая честь стать главным тренером „Лестер Сити“. Буду усердно работать, чтобы болельщики гордились своим клубом. Вместе мы будем сильнее. С нетерпением жду начала работы с игроками команды. Скоро мы сможем сделать первые шаги в нужном направлении», — отметил Роджерс.

Напомним, 24 февраля «Лестер» объявил об увольнении Клода Пюэля, который возглавлял команду с октября 2017 года. Последним место работы Роджерса был «Селтик».

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