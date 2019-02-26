Эмери: Д. Суарес пока не готов играть 90 минут, ему нужно поймать ритм

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, сыграет ли испанский полузащитник Денис Суарес в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом», который состоится завтра, 27 февраля.

«Я очень требователен к футболистам, так как хочу, чтобы они показывали максимум. Считаю, что форма Суареса улучшается с каждым днём. Его уровень может многое дать нашей команде. Пока он не готов играть 90 минут, ему нужно поймать ритм. Возможно, он выйдет в стартовом составе завтра, а быть может, останется на скамейке.

Суарес работает каждый день и прогрессирует. Моя игровая философия заключается в том, что адаптация требует времени. Постепенно он будет чувствовать себя увереннее и получше узнает партнёров по команде", — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

25-летний Суарес перешёл в «Арсенал» в январе из «Барселоны» на правах аренды за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне принял участие в двух матчах чемпионата Англии, проведя на поле в общей сложности 38 минут.