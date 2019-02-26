Сёмин: «Локомотив» должен быть готов к возобновлению чемпионата

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с «Мольде» (1:1), а также подвёл итоги зимних сборов.



«Очень доволен игрой. И даже не потому, что мы забили гол на последних минутах, а потому, что большая группа молодых футболистов хорошо себя проявила. Мы уже видим, что они в состоянии помочь нам в дальнейшем и могут конкурировать с футболистами, которые играли вчера.



Как в целом можно оценить три зимних сбора? Нам пришлось поменять планы из-за переноса кубкового матча с «Рубином». Возникли определённые сложности, но это часть жизни. Футболисты долго не были дома — ничего страшного. Очень хорошо, что никто из игроков не получил травм в последних матчах. Мы должны быть готовы к возобновлению чемпионата.

Матч с «Крыльями Советов» уже в субботу. Обязательно приходите на стадион и поддерживайте команду!" — приводит Сёмина официальный сайт клуба.