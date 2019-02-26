Жену Икарди не устроили детали нового контракта форварда с «Интером»

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может отказаться от продления контракта с клубом, сообщает Tuttosport.

По данным источника, условия нового соглашения не устроили жену и агента форварда Ванду Нару. Она намерена убедить игрока не подписывать контракт.

Напомним, нынешний контракт Икарди с «Интером» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Интера» лишило Икарди капитанской повязки из-за поведения Нары во время переговоров о продлении контракта футболиста. После этого аргентинец пропустил несколько матчей.

В этом сезоне 26-летний Икарди принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, стал автором девяти забитых мячей (три — с пенальти), а также двух результативных передач.